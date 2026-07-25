Нижегородские власти утвердили новые нормативы стоимости коммунальных услуг

Эти показатели используют для расчета субсидий на оплату ЖКУ. Если семья тратит на коммунальные услуги больше установленной доли от своего дохода, ей могут назначить финансовую помощь. Также на основе этих стандартов власти планируют расходы бюджета на выплату субсидий.