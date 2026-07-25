Нижегородские власти утвердили новые нормативы стоимости коммунальных услуг

В Нижегородской области утвердили новые стандарты стоимости коммунальных услуг на 2027−2029 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно постановлению, в 2027 году стандарт составит 252 рубля за квадратный метр в месяц. В 2028 году он вырастет до 269,9 рубля, а в 2029 году — до 286,3 рубля.
Эти показатели используют для расчета субсидий на оплату ЖКУ. Если семья тратит на коммунальные услуги больше установленной доли от своего дохода, ей могут назначить финансовую помощь. Также на основе этих стандартов власти планируют расходы бюджета на выплату субсидий.
С 1 января 2027 года перестанет действовать прежнее постановление, в котором были прописаны стандарты на 2026−2028 годы. Ранее планировалось, что в 2026 году показатель составит 231,8 рубля, в 2027 — 250,1 рубля, а в 2028 — 264,9 рубля за квадратный метр.
Ранее сайт pravda-nn.ru рассказывал, что кто в ответе за насекомых в подъезде.