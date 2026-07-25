Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр реабилитации и протезирования создадут в Нижнем Новгороде

На реализацию проекта Правительство России выделило средства из резервного фонда.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородская область вошла в число регионов, где при федеральной поддержке создадут новый центр протезно-ортопедической помощи и реабилитации. На эти цели Правительство России выделило 360 миллионов рублей из резервного фонда. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

До конца 2026 года такие центры откроются в Нижнем Новгороде, Красноярске и Ялте. Они будут работать на базе учреждений Федерального медико-биологического агентства и обеспечат жителей современной помощью в сфере протезирования и восстановления.

В новых центрах пациенты смогут пройти комплексную реабилитацию и абилитацию. Помощь будет доступна людям с инвалидностью, в том числе участникам специальной военной операции.

Создание сети специализированных учреждений ведется по поручению Президента России. Решение было принято после встречи главы государства с участниками СВО, проходившими лечение и восстановление в конце 2024 года. Главная задача проекта — сделать качественную протезно-ортопедическую помощь и реабилитацию более доступной для жителей разных регионов страны.

Узнать больше по теме
Ялта: главный курорт южного побережья Крыма
Ялта — один из самых известных курортных городов на Черноморском побережье Крымского полуострова. Он расположен в южной части региона и считается одним из ключевых центров туризма и отдыха. Город активно развивается как туристическая территория: собрали главное о нем.
Читать дальше