Омский губернатор рассказал Путину о росте валового регионального продукта

Глава региона напомнил о строительстве омского метрополитена. Он уточнил, что проект реализован всего на 35%, и попросил включить его в федеральный реестр недостроенных объектов. Еще один проект, который, по словам господина Хоценко, нуждается в поддержке, — это мусорный полигон под Омском.