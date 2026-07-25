Спасший тонущую девочку в Турции россиянин прославился в Сети

В Турции российский турист спас тонущую девочку во время экскурсии. Видеоролик с произошедшим стал вирусным в социальных сетях.
В комментариях под видео турецкие пользователи вспоминают, как попадали в похожие ситуации в детстве, а также хвалят мужчину за совершённый поступок.
«Пусть руки его будут благословлены. Пусть у него будет долгая, здоровая и мирная жизнь», — гласит сообщение одного из комментаторов.
«Пока я это смотрел, у меня мурашки побежали по коже», — написал другой.
«Да благословит его Бог. Такие львы, как он, всегда будут занимать место в наших сердцах», — добавил третий.
Об инциденте в городе Кемер стало известно в пятницу, 24 июля. 21-летний российский турист решил сфотографироваться в горной реке, однако увидел тонущую девочку. Парень подхватил ребёнка и вытащил из воды.