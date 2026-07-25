WSJ: американские компании стали отказываться от крупных трат на ИИ

Крупные американские разработчики Anthropic и OpenAI годами пытались обеспечить себе лидерские позиции в борьбе за ИИ-превосходство, разрабатывая самые мощные модели, а в итоге выяснилось, что компании заинтересованы в базовых инструментах, указала The Wall Street Journal. Проведенный Cursor эксперимент продемонстрировал, что создание веб-браузера с нуля при помощи GPT-5.5 от OpenAI обходится более чем в $10 тыс., в то время как сочетание Opus 4.8 от Anthropic и Composer от Cursor снижает стоимость выполнения той же задачи до $1,4 тыс.