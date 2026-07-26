Илон Маск назвал себя бывшим триллионером

Газета The The Washington Post писала, что размещение акций не только сделало Илона Маска первым в истории триллионером, но и расширило его влияние на ключевые сектора мировой экономики. В то же время издание отмечало, что рыночная стоимость SpaceX основана на обещаниях компании разместить центры обработки данных в космосе и создать колонию из миллиона человек на Марсе. В случае, если бы этого не произошло, состояние Маска не смогло бы долго оставаться на уровне $1 трлн.