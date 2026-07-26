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Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 26 июля

Нацбанк установил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 26 июля, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк установил курсы валют на 26 июля, воскресенье. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в значениях, установленных еще перед выходными.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на воскресенье, 26 июля, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8853 белорусского рубля, 1 евро — 3,2928 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6854 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 24 июля, и субботу, 25 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в воскресенье, 26 июля, не поменялись.

Тем временем КГК вмешался, когда госпредприятие себе в ущерб дало займ замдиректора на 430 000 рублей под 1% на 20 лет.

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