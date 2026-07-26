Число регионов со средней пенсией свыше 30 тыс. рублей выросло до 12 за год

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Количество регионов со средним размером пенсионного обеспечения свыше 30 тыс. рублей в РФ за год выросло до 12, выяснил ТАСС, изучив статистику.
В 2025 году средняя пенсия свыше 30 тыс. рублей была отмечена только в Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО, Камчатском крае, Якутии, Чукотке, Мурманской, Магаданской и Сахалинской областях. В 2026-м такую сумму стали также начислять жителям Архангельской области, Республик Карелии и Коми.
При этом средний размер пенсионного обеспечения в России в июне 2026 года составил 25 402 рублей.
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