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Число регионов со средней пенсией свыше 30 тыс. рублей выросло до 12 за год

В России средний размер пенсионного обеспечения в июне 2026 года составил 25 402 рублей.

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Количество регионов со средним размером пенсионного обеспечения свыше 30 тыс. рублей в РФ за год выросло до 12, выяснил ТАСС, изучив статистику.

В 2025 году средняя пенсия свыше 30 тыс. рублей была отмечена только в Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО, Камчатском крае, Якутии, Чукотке, Мурманской, Магаданской и Сахалинской областях. В 2026-м такую сумму стали также начислять жителям Архангельской области, Республик Карелии и Коми.

При этом средний размер пенсионного обеспечения в России в июне 2026 года составил 25 402 рублей.

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