Число регионов со средней пенсией свыше 30 тыс. рублей выросло до 12 за год

В 2025 году средняя пенсия свыше 30 тыс. рублей была отмечена только в Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО, Камчатском крае, Якутии, Чукотке, Мурманской, Магаданской и Сахалинской областях. В 2026-м такую сумму стали также начислять жителям Архангельской области, Республик Карелии и Коми.