В ГД призвали выплачивать родителям по 30 тыс. рублей на сборы детей в школу

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Родителям перед началом учебного года стоит оказать финансовую поддержку: было бы правильно выплачивать им по 30 тыс. рублей на подготовку ребенка к школе. Такое мнение ТАСС заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Мы считаем, что 30 тыс. рублей родителям, у которых есть школьники, было бы абсолютно правильно выплачивать. Причем именно дополнительные деньги, не какое-то социальное пособие», — сказал депутат, отметив, что для малоимущих семей выплата должна составлять около 50 тыс. рублей.
По его словам, перечислять деньги родителям стоит уже в конце июля, чтобы они в течение августа могли подготовить детей к началу учебного года.
В 2021 году в России родители школьников получили в августе разовую выплату в 10 тыс. рублей на сборы детей к новому учебному году.