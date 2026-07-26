В ГД призвали выплачивать родителям по 30 тыс. рублей на сборы детей в школу

«Мы считаем, что 30 тыс. рублей родителям, у которых есть школьники, было бы абсолютно правильно выплачивать. Причем именно дополнительные деньги, не какое-то социальное пособие», — сказал депутат, отметив, что для малоимущих семей выплата должна составлять около 50 тыс. рублей.