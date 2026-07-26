В России выросло число регионов со средней пенсией более 30 тысяч рублей

В прошлом году средняя пенсия более 30 тысяч рублей отмечалась в Ненецком и Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Мурманской, Магаданской и Сахалинской областях, а также на Камчатке и Чукотке. В 2026 году свыше 30 000 в среднем стали также начислять жителям Архангельской области, Карелии и Коми.