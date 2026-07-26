В России выросло число регионов со средней пенсией более 30 тысяч рублей

В России в 2026 году еще три региона вошли в число субъектов со средней пенсией свыше 30 тысяч рублей. Так, количество таких областей выросло до 12. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные статистики.
В прошлом году средняя пенсия более 30 тысяч рублей отмечалась в Ненецком и Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Мурманской, Магаданской и Сахалинской областях, а также на Камчатке и Чукотке. В 2026 году свыше 30 000 в среднем стали также начислять жителям Архангельской области, Карелии и Коми.
В июне в общем по стране средний размер пенсии составил 25 402 рубля.
Как сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин, значение МРОТ к 2030 году может превысить 35 тысяч рублей. За последние десять лет размер минимальной оплаты труда вырос более чем в четыре раза.