Хоценко попросил Путина выделить деньги на достройку омского метро

Губернатор Омской области Виталий Хоценко попросил президента России Владимира Путина поддержать проект метротрамвая, для которого планируют использовать недостроенные объекты омского метрополитена.
По словам главы региона, сейчас готовность метро составляет около 35%. На строительство из федерального и областного бюджетов направили 12,3 млрд рублей — с учётом инфляции Хоценко оценил сумму в 43 млрд рублей. Чтобы достроить метро, Омску необходим 51,5 млрд рублей — это в ценах 2024 года.
«Хотим его интегрировать в нашу трамвайную сеть и сделать метротрамвай. Я понимаю ситуацию, я реалист. Я прошу вас поддержать [проект, мы планируем] войти в федеральный реестр недостроев. Мы сейчас туда двигаемся, начать проектировать. Когда спустя год-два-три ситуация поменяется, всё-таки проект хотелось бы [закончить]», — передаёт ТАСС слова губернатора.
«Дело не в деньгах. Дело в приоритетах», — заявил Путин.
Хоценко добавил, что с проектом уже ознакомился вице-премьер Марат Хуснуллин. По данным главы региона, в Омске готовы одна станция и пять тоннелей, а внутри метромоста необходимо уложить рельсы. Проект, по словам губернатора, аналогичен тем, что сейчас реализуются в Красноярске и Челябинске.
Строительство омского метро ведётся с начала девяностых годов. За это время была полностью построена одна станция. Сейчас подземная транспортная система находится в законсервированном состоянии.