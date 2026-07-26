Хоценко попросил Путина выделить деньги на достройку омского метро

«Хотим его интегрировать в нашу трамвайную сеть и сделать метротрамвай. Я понимаю ситуацию, я реалист. Я прошу вас поддержать [проект, мы планируем] войти в федеральный реестр недостроев. Мы сейчас туда двигаемся, начать проектировать. Когда спустя год-два-три ситуация поменяется, всё-таки проект хотелось бы [закончить]», — передаёт ТАСС слова губернатора.