Росатом окончательно подтвердил планы по строительству АЭС в Приморье

Проект Приморской АЭС переходит в активную фазу подготовки площадки и строительных работ. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв подтвердил, что в этом году корпорация закладывает основу для «заливки первого бетона» в 2027 год. Речь идёт о строительстве двух энергоблоков с реакторами по 1000 МВт каждый в районе села Красный Яр под Уссурийском.
Запуск первого блока намечен на 2033 год, второго — на 2035-й. Общий объём инвестиций в проект оценивается почти в 1 трлн рублей. Таким образом, строительство Приморской АЭС станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов Дальнего Востока.
Энергодефицит в Приморском крае назревал давно. Регион зависит от импорта электроэнергии и мощностей, что сдерживает развитие промышленности. Новая АЭС должна обеспечить стабильное энергоснабжение и стать точкой роста для всего Дальнего Востока. Проект также создаст тысячи рабочих мест на этапе строительства и сотни — при эксплуатации.
Выбор площадки в районе Красного Яра обусловлен близостью к водным ресурсам и относительной удалённостью от крупных населённых пунктов. Это стандартная практика для атомных станций: поблизости должно быть достаточно воды для охлаждения реакторов, а риски для жителей — минимизированы.
Ранее общественность на специально организованных в Уссурийске слушаниях поддержала размещение атомной станции под Красным Яром.
Критики проекта указывают на сжатые сроки и огромные инвестиции. Шесть лет от первого бетона до запуска — амбициозный график даже по меркам «Росатома». Однако корпорация уже имеет опыт строительства аналогичных блоков в других регионах, что даёт основания для оптимизма.