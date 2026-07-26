Росатом окончательно подтвердил планы по строительству АЭС в Приморье

Проект Приморской АЭС переходит в активную фазу подготовки площадки и строительных работ. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв подтвердил, что в этом году корпорация закладывает основу для «заливки первого бетона» в 2027 год. Речь идёт о строительстве двух энергоблоков с реакторами по 1000 МВт каждый в районе села Красный Яр под Уссурийском.