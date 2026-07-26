В Шереметьево предупредили о возможных корректировках в расписании

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Московский аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров о возможных корректировках в расписании полетов из-за введенных здесь ограничений, связанных с обеспечением безопасности. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в «Максе».
«Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала “Ковер”, возможны корректировки в расписании полетов», — отметили в аэропорту. Там пояснили, что в связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна.
Ранее в Росавиации сообщили, что Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию.