Архитектор Кузьмина назвала малоэтажное жилье решением демографического вопроса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Качественное и комфортное малоэтажное жилье или индивидуальная жилая застройка поможет решить демографический вопрос в России, поделилась мнением с ТАСС председатель Совета главных архитекторов РФ и главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
«В рамках всех национальных целей и задач мы прежде всего должны создавать условия для того, чтобы наши потомки рождались в достаточном количестве. В малоэтажном жилье и ИЖС больше возможностей вырастить и воспитать детей — менее суетливая жизнь способствует тому, чтобы возникли мысли о рождении. Если люди живут в “человейниках” и носятся как белка в колесе, мы вымрем таким образом» — сказала она.
Кузьмина добавила, что сейчас наблюдается тенденция к увеличению доли более подходящего для семей жилья. «Затоваренность рынка и засилье эконом-класса приводит к тому, что настоящий ренессанс переживает мало- и среднеэтажное строительство. Также возникает интерес и к небоскребам как самостоятельному явлению», — отметила она.