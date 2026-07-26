Новосибирская область наращивает логистику с Казахстаном

Новосибирская область активно наращивает экспорт. Стратегия внешнеэкономической деятельности до 2030 года нацелена на диверсификацию экспорта, привлечение инвестиций в высокотехнологичные отрасли и расширение торговли с Азией, Ближним Востоком и Латинской Америкой. Главная цель — увеличить объем экспорта не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом за счет высокотехнологичной продукции, агропрома, туристических и образовательных услуг. Регион поддерживает экспортно ориентированные предприятия и продвигает местные товары и услуги за рубежом.