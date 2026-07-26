Новосибирская область наращивает логистику с Казахстаном

В Омске
Участники говорили о развитии транспортных коридоров, водных маршрутов и промышленной кооперации. Для Новосибирской области эти вопросы особенно важны — регион является крупным транспортно-логистическим узлом Сибири. Уже выстроены маршруты: Новосибирск — порты Дальнего Востока, Китай, Казахстан, страны Средней Азии, Москва и Петербург.
После переориентации грузопотоков на Восток нагрузка на инфраструктуру выросла, но это дало новые возможности. Быстро развивается маршрут Новосибирск — транзит через Казахстан — Китай. Также прорабатываются перевозки во Вьетнам, Пакистан и Шри-Ланку — по этим направлениям уже есть запросы.
Новосибирская область активно наращивает экспорт. Стратегия внешнеэкономической деятельности до 2030 года нацелена на диверсификацию экспорта, привлечение инвестиций в высокотехнологичные отрасли и расширение торговли с Азией, Ближним Востоком и Латинской Америкой. Главная цель — увеличить объем экспорта не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом за счет высокотехнологичной продукции, агропрома, туристических и образовательных услуг. Регион поддерживает экспортно ориентированные предприятия и продвигает местные товары и услуги за рубежом.