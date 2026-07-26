Казахстан наращивает экспорт зерна в Марокко

«Мы рассматриваем Королевство Марокко не только как перспективный рынок сбыта казахстанской зерновой продукции, но и как стратегический логистический и торговый хаб для расширения присутствия на рынках Северной и Западной Африки, а также развития сотрудничества с международными трейдерами, перерабатывающими компаниями и дистрибьюторами», — отметил председатель правления АО «НК “Продкорпорация” Асылхан Джувашев.