Казахстан наращивает экспорт зерна в Марокко

Казахстан рассчитывает не только увеличить поставки зерна, но и использовать Королевство как логистический хаб для выхода на рынки Северной и Западной Африки передает DKNews.kz.
Такие планы обсудили на первом заседании Казахстанско-Марокканского делового совета, которое прошло в Касабланке. В состав казахстанской делегации вошел председатель правления АО «НК “Продкорпорация” Асылхан Джувашев.
Казахстан делает ставку на агроэкспорт.
В ходе визита представители Казахстана провели переговоры с руководством Министерства сельского хозяйства и Министерства промышленности и торговли Королевства Марокко, а также с представителями местного бизнеса.
Основной темой стало расширение сотрудничества в агропромышленном комплексе и увеличение взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией.
Асылхан Джувашев представил потенциал агропромышленного комплекса Казахстана и рассказал о возможностях Продкорпорации как национального зернового оператора.
Он отметил, что сегодня казахстанская сельхозпродукция поставляется более чем в 80 стран мира.
За последние два года республика получила высокий урожай зерновых, а в прошлом сельскохозяйственном сезоне экспорт зерна и муки достиг рекордных 15,3 млн тонн. При этом география поставок заметно расширилась за счет стран Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Марокко становится стратегическим рынком.
Одним из самых успешных примеров сотрудничества стали поставки казахстанской пшеницы.
В мае 2025 года Продкорпорация экспортировала первую партию продовольственной пшеницы в Марокко. Вместе с поставками других участников рынка общий объем экспорта зерна в Королевство достиг 161,8 тыс. тонн, подтвердив высокий спрос на казахстанскую продукцию.
«Мы рассматриваем Королевство Марокко не только как перспективный рынок сбыта казахстанской зерновой продукции, но и как стратегический логистический и торговый хаб для расширения присутствия на рынках Северной и Западной Африки, а также развития сотрудничества с международными трейдерами, перерабатывающими компаниями и дистрибьюторами», — отметил председатель правления АО «НК “Продкорпорация” Асылхан Джувашев.
Новые проекты и инвестиции.
Во время переговоров стороны уделили внимание не только торговле, но и инвестиционному сотрудничеству.
Казахстан заинтересован в привлечении марокканских инвестиций в проекты глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.
Дополнительные возможности открывает сотрудничество в сфере агротехнологий и пищевой промышленности, которое рассматривается как один из инструментов укрепления продовольственной безопасности.
На полях делового совета также состоялась встреча с руководством компании OCP Nutricrops — дочерней структуры OCP Group, мирового лидера по производству фосфатных удобрений. Участники обсудили перспективы реализации совместных проектов.
Торговля между странами быстро растет.
Сегодня Марокко остается крупнейшим торговым партнером Казахстана на Африканском континенте.
В 2025 году товарооборот между двумя странами вырос на 68% и достиг 461,5 млн долларов.
За первые четыре месяца 2026 года взаимная торговля увеличилась еще на 58% — до 167,6 млн долларов.
Основу казахстанского экспорта составляют сера, пшеница, лен, масличные культуры и бобовые.