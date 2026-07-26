Грузия нарастила экспорт водки в Россию до рекордных объемов

ТБИЛИСИ, 26 июля. /ТАСС/. Грузия экспортировала в Россию в первом полугодии 50,3 тонны водки, что стало рекордным показателем. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики, которые проанализировал ТАСС.
По данным ведомства, экспорт водки в Россию с января по июнь составил 50,3 тонны на $695,3 тыс. Это почти вдвое больше данных за первые шесть месяцев 2025 года. За весь 2025 год Россия купила у Грузии 45,3 тонны водки. Предыдущий рекордный показатель за первое полугодие был в 2024 году — 40,7 тонны.
Также Грузия нарастила импорт водки из России. За первое полугодие объем поставок этого алкогольного напитка из РФ составил 997,3 тонны на $3,4 млн. Это наивысший показатель с 2011 года, когда было экспортировано 1,3 тыс. тонн российской водки.
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