Грузия нарастила экспорт водки в Россию до рекордных объемов

По данным ведомства, экспорт водки в Россию с января по июнь составил 50,3 тонны на $695,3 тыс. Это почти вдвое больше данных за первые шесть месяцев 2025 года. За весь 2025 год Россия купила у Грузии 45,3 тонны водки. Предыдущий рекордный показатель за первое полугодие был в 2024 году — 40,7 тонны.