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Грузия нарастила экспорт водки в Россию до рекордных объемов

Поставки этого алкогольного напитка в первом полугодии превысили 50 тонн.

ТБИЛИСИ, 26 июля. /ТАСС/. Грузия экспортировала в Россию в первом полугодии 50,3 тонны водки, что стало рекордным показателем. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики, которые проанализировал ТАСС.

По данным ведомства, экспорт водки в Россию с января по июнь составил 50,3 тонны на $695,3 тыс. Это почти вдвое больше данных за первые шесть месяцев 2025 года. За весь 2025 год Россия купила у Грузии 45,3 тонны водки. Предыдущий рекордный показатель за первое полугодие был в 2024 году — 40,7 тонны.

Россия занимает по итогам первого полугодия третье место среди стран — импортеров грузинской водки после Азербайджана (82,4 тонны) и Киргизии (66,9 тонны). Далее следуют Украина (41,4 тонны), Литва (31,9 тонны), США (22,3 тонны), Армения (21,2 тонны), Монголия (15,6 тонны) и другие страны.

Также Грузия нарастила импорт водки из России. За первое полугодие объем поставок этого алкогольного напитка из РФ составил 997,3 тонны на $3,4 млн. Это наивысший показатель с 2011 года, когда было экспортировано 1,3 тыс. тонн российской водки.

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