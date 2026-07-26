Эксперт Мраморов: микробизнес активнее крупных компаний внедряет ИИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Микробизнес активнее внедряет искусственный интеллект (ИИ) в свои процессы, чем крупные компании, поскольку может использовать доступные модели для простых прикладных задач без крупных вложений в инфраструктуру. Такое мнение выразил в интервью на стенде ТАСС в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» генеральный директор «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов.
«Проникновение искусственного интеллекта, на самом деле, обратно пропорционально размеру. Его наиболее активно используют, например, микробизнесы. Там, где граница между физическим лицом и предпринимателем минимальна. Например, нужно сделать карточку товара на маркетплейсе. При минимальных абсолютно навыках я могу использовать модель, чтоб она мне что-то сделала. Чем больше становится бизнес, тем, соответственно, сложнее сценарии применения», — сказал он.
По словам Мраморова, для внедрения ИИ в большие компании требуется подготовка данных, безопасное подключение моделей, оценка эффекта и значительных инвестиций. «Если брать уже крупные и ультракрупные бизнесы, то, конечно, это наиболее консервативные предприятия, потому что там влияние искусственного интеллекта, с одной стороны, может дать самый большой эффект, с другой стороны, с точки зрения материальности инвестиций, это очень капиталоемкая история», — сказал Мраморов.