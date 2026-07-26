Эксперт Мраморов: микробизнес активнее крупных компаний внедряет ИИ

По словам Мраморова, для внедрения ИИ в большие компании требуется подготовка данных, безопасное подключение моделей, оценка эффекта и значительных инвестиций. «Если брать уже крупные и ультракрупные бизнесы, то, конечно, это наиболее консервативные предприятия, потому что там влияние искусственного интеллекта, с одной стороны, может дать самый большой эффект, с другой стороны, с точки зрения материальности инвестиций, это очень капиталоемкая история», — сказал Мраморов.