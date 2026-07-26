Дорогу за 190 млн рублей построят в новосибирском Академгородке

Дорога протяжённостью 600 метров соединит остановочную платформу «Университетская» и транспортно-пересадочный узел «Университетский проспект» с пересечением улиц Жемчужная и Университетский проспект. Это уже вторая попытка найти подрядчика: в прошлом году конкурс на разработку проекта за 9,7 млн не состоялся из-за отсутствия заявок.