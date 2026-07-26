Дорогу за 190 млн рублей построят в новосибирском Академгородке

В Новосибирске объявлен конкурс на проектирование и строительство автомобильной дороги в Академгородке. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Заказчиком выступает МКУ «Управление дорожного строительства». Начальная цена контракта — 190,8 млн рублей.
Дорога протяжённостью 600 метров соединит остановочную платформу «Университетская» и транспортно-пересадочный узел «Университетский проспект» с пересечением улиц Жемчужная и Университетский проспект. Это уже вторая попытка найти подрядчика: в прошлом году конкурс на разработку проекта за 9,7 млн не состоялся из-за отсутствия заявок.
Согласно конкурсной документации, первый этап включает инженерные изыскания и разработку проектной документации. Второй этап — строительство дороги районного значения с регулируемым движением, наружным освещением и ливневой канализацией.
Стоимость проектных работ оценена в 16,7 млн рублей, их необходимо завершить до октября 2027 года. Строительство обойдётся в 174,1 млн и должно быть окончено к ноябрю 2028 года.
Особенность проекта — привязка к транспортно-пересадочному узлу «Университетский проспект», который строит РЖД. Подрядчику предстоит синхронизировать этапы работ с возведением узла и обеспечить примыкания к существующей дорожной сети.
Заявки принимаются до 12 августа, итоги конкурса подведут 17 августа.