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Дорогу за 190 млн рублей построят в новосибирском Академгородке

Трассу длиной 600 метров проложат от платформы Университетская до пересечения улиц Жемчужная и Университетский проспект.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске объявлен конкурс на проектирование и строительство автомобильной дороги в Академгородке. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает МКУ «Управление дорожного строительства». Начальная цена контракта — 190,8 млн рублей.

Дорога протяжённостью 600 метров соединит остановочную платформу «Университетская» и транспортно-пересадочный узел «Университетский проспект» с пересечением улиц Жемчужная и Университетский проспект. Это уже вторая попытка найти подрядчика: в прошлом году конкурс на разработку проекта за 9,7 млн не состоялся из-за отсутствия заявок.

Согласно конкурсной документации, первый этап включает инженерные изыскания и разработку проектной документации. Второй этап — строительство дороги районного значения с регулируемым движением, наружным освещением и ливневой канализацией.

Стоимость проектных работ оценена в 16,7 млн рублей, их необходимо завершить до октября 2027 года. Строительство обойдётся в 174,1 млн и должно быть окончено к ноябрю 2028 года.

Особенность проекта — привязка к транспортно-пересадочному узлу «Университетский проспект», который строит РЖД. Подрядчику предстоит синхронизировать этапы работ с возведением узла и обеспечить примыкания к существующей дорожной сети.

Заявки принимаются до 12 августа, итоги конкурса подведут 17 августа.