133 дома планируют газифицировать в Братске за более чем 56 млн рублей

IrkutskMedia, 26 июля. Администрация Братска объявила очередной отбор подрядчика на выполнение работ по газификации частных домов Правобережного района. Прием заявок от юрлиц и индивидуальных предпринимателей стартовал 24 июля и продлится до 29 июля включительно, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Заведующий отделом по организации газоснабжения населения комитета ЖКХ администрации Братска Светлана Панчук рассказала, что в текущем отборе планируется газифицировать 133 частных дома. Стоимость работ составляет более 56 млн рублей.
«Всего в текущем году уже заключено три соглашения на перевод 400 частных домовладений, из которых по 225 — смонтировано внутридомовое газовое оборудование и система отопления, по 116 домам произведен пуск газа», — сообщила Светлана Панчук.
Она добавила, что работы выполняются по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». В этом году размер субсидии составляет 421,6 тысячи рублей на одно домовладение.
Ранее агентство сообщало, что на 12 июня в Правобережном районе Братска газифицированы первые в текущем году 37 домов. Кроме того, в 195 домах специалисты выполнили монтажные работы.