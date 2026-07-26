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Второй энергоблок БелАЭС отключен от сети

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Второй энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) отключен от сети персоналом станции, сообщили в пресс-службе БелАЭС.

Там подчеркнули, что радиационный фон не поменялся, электроснабжение потребителей не нарушено.

«Энергоблок № 2 Белорусской АЭС отключен от сети персоналом станции для проведения диагностических мероприятий электротехнического оборудования», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после того как будут завершены работы, энергоблок включат в сеть.

Первая белорусская АЭС была построена в Островце в Гродненской области по российскому проекту «АЭС-2006».

Первый энергоблок подключили к объединенной энергосистеме страны в ноябре 2020 года, второй был введен в эксплуатацию в ноябре 2023 года.

В ноябре 2025 года на совещании у главы государства было принято решение о сооружении третьего энергоблока станции. Как уточнял гендиректор станции Сергей Бобович, третий энергоблок Белорусской АЭС планируют реализовать по аналогичному проекту, как и первые два.