Второй энергоблок БелАЭС отключен от сети

В ноябре 2025 года на совещании у главы государства было принято решение о сооружении третьего энергоблока станции. Как уточнял гендиректор станции Сергей Бобович, третий энергоблок Белорусской АЭС планируют реализовать по аналогичному проекту, как и первые два.