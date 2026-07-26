Проект КРТ планируют реализовать на улице Ломоносова в Иркутске

IrkutskMedia, 26 июля. Проект комплексного развития территории планируют реализовать в Свердловском округе Иркутска. Речь идет об участке площадью 0,66 га в границах улиц: 4-я Железнодорожная, Ломоносова и Некрасова. Работы необходимо завершить до 31 декабря 2031 года, следует из постановления, опубликованного на сайте мэрии города.
В границах территории, подлежащей КРТ, расположены два многоквартирных дома № 5 и № 5а по улице Ломоносова. Их планируется расселить и снести. Вместо них возведут жилые постройки высотой от пяти до восьми этажей. Также на территории планируется создать спортивные сооружения — как на открытом воздухе, так и крытые.
При подготовке проектной документации подрядчику необходимо будет соблюсти соотношение площадей жилых и нежилых помещений — 80% на 20%, а также выполнить благоустройство территории. Первые этажи домов отдадут под нежилые помещения. Все архитектурные решения должны быть согласованы с заместителем председателя — главным архитектором города комитета по градостроительной политике администрации Иркутска. Построенные при реализации КРТ сети в дальнейшем передадут в муниципальную собственность.
Ранее агентство сообщало, что администрация Иркутска объявила аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в Знаменском предместье. Участок площадью 4,22 га расположен в границах улиц Баррикад, Зимняя и Курортная. Приём заявок будет проходить до 13 августа 2026 года.