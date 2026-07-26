Проект КРТ планируют реализовать на улице Ломоносова в Иркутске

В границах территории, подлежащей КРТ, расположены два многоквартирных дома № 5 и № 5а по улице Ломоносова. Их планируется расселить и снести. Вместо них возведут жилые постройки высотой от пяти до восьми этажей. Также на территории планируется создать спортивные сооружения — как на открытом воздухе, так и крытые.