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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 26 июля

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По состоянию на 26 июля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США — 475,98 тенге; евро — 542,63 тенге; российский рубль — 6,1 тенге; китайский юань — 70,25 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана.

Курс доллара:

470 тенге на покупку, 476,97 тенге на продажу.

Курс евро:

533 тенге на покупку, 542,97 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,52 тенге на покупку, 5,92 тенге на продажу.

Алматы.

Курс доллара:

471,82 тенге на покупку, 474,18 тенге на продажу.

Курс евро:

537,76 тенге на покупку, 543,1 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,68 тенге на покупку, 5,82 тенге на продажу.

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