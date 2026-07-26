Центробанк снизил ключевую ставку с 14,25 до 14%

Совет директоров Банка России принял решение об очередном снижении ключевой ставки: на этот раз она уменьшилась на 25 базисных пункта и составил 14%. Однако в дальнейшем, по заявлению ЦБ, падение «ключа» станет более плавным, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как отметили в пресс-службе Центробанка, размер ключевой ставки в обозримом будущем будет зависеть от ряда факторов: динамики инфляции и инфляционных ожиданий, оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.
— С учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки, — сообщили в Банке России.
На данный момент ЦБ придерживается базового сценария, согласно которому средние показатели «ключа» за 2026 год сохранятся на уровне 14,5−14,6% годовых, а в 2027-м — 10,5−12,5%.
Что касается инфляции, то тут, согласно прогнозу Центробанка, годовой показатель увеличится на 6−7% за счет роста цен на топливо.