Центробанк снизил ключевую ставку с 14,25 до 14%

Совет директоров Банка России принял решение об очередном снижении ключевой ставки: на этот раз она уменьшилась на 25 базисных пункта и составил 14%. Однако в дальнейшем, по заявлению ЦБ, падение «ключа» станет более плавным, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».