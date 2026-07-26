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Свободную продажу топлива в Севастополе отменили

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. На АЗС Севастополя в воскресенье продавать свободно топливо не будут. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«На заправках “Атан” сегодня свободной продажи топлива не будет», — написал Развожаев в своем канале в МАКС.

Бензин в городе доступен по QR-кодам, сообщал губернатор накануне.

Вся необходимая работа на обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, однако ситуация в регионах остается одной из самых сложных в стране, заявлял ранее журналистам вице-премьер России Александр Новак.

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