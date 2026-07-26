Свободную продажу топлива в Севастополе отменили

«На заправках “Атан” сегодня свободной продажи топлива не будет», — написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Бензин в городе доступен по QR-кодам, сообщал губернатор накануне.
Вся необходимая работа на обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, однако ситуация в регионах остается одной из самых сложных в стране, заявлял ранее журналистам вице-премьер России Александр Новак.
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