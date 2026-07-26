Хоценко попросил Путина выделить миллиард рублей на набережную в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко попросил президента России Владимира Путина поддержать выделение около 1 млрд рублей на реконструкцию последнего участка набережной Тухачевского в Омске.
«Будем заявлять порядка 1 млрд рублей — по 500 миллионов. Мы туда вложим ещё — не меньше — за счёт региональных и внебюджетных средств», — сообщил Хоценко на встрече с президентом.
Федеральное финансирование планируют направить на завершение реконструкции набережной общей протяжённостью 5,5 км.
Также губернатор рассказал, что 20 августа на обновлённой набережной откроют самый большой за Уралом фонтан.