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Хоценко попросил Путина выделить миллиард рублей на набережную в Омске

Также финансирование планируют привлекать из собственных источников.

Источник: правительство Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко попросил президента России Владимира Путина поддержать выделение около 1 млрд рублей на реконструкцию последнего участка набережной Тухачевского в Омске.

«Будем заявлять порядка 1 млрд рублей — по 500 миллионов. Мы туда вложим ещё — не меньше — за счёт региональных и внебюджетных средств», — сообщил Хоценко на встрече с президентом.

Федеральное финансирование планируют направить на завершение реконструкции набережной общей протяжённостью 5,5 км.

Также губернатор рассказал, что 20 августа на обновлённой набережной откроют самый большой за Уралом фонтан.