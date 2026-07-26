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Аграрии Татарстана приступили к уборке озимой пшеницы и рапса

Средняя урожайность озимых зерновых составляет 44 центнера с гектара, озимого рапса — 20 центнеров с гектара.

Источник: Аргументы и факты

В 35 районах Татарстана аграрии приступили к обмолоту озимой пшеницы, а в шести районах началась уборка озимого рапса. На сегодняшний день сельхозпроизводители обработали свыше 20 тысяч гектаров зерновых и около 3 тысяч гектаров масличных культур, сообщает правительство РТ.

Средняя урожайность озимых зерновых составляет 44 центнера с гектара, озимого рапса — 20 центнеров с гектара. По данным специалистов Россельхозцентра, благодаря установившейся ясной погоде влажность зерна ежедневно снижается примерно на 2%. В настоящее время влажность озимых зерновых культур составляет от 17 до 55%, озимого рапса — от 10 до 29%.

«Уборочные площади озимого рапса по республике 32 тыс. гектаров, это в 2 раза больше прошлого года, в текущем году план сева свыше 60 тыс.га. Культура для республики новая и перспективная. Урожайность в полтора-два раза выше относительно ярового и за счет ранней уборки позволяет пополнить финансовые ресурсы на уборку», — дополнили в правительстве.

Напомним, жители поселка Кукушкино в Татарстане жалуются на подтопление участков.

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