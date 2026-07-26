Аграрии Татарстана приступили к уборке озимой пшеницы и рапса

«Уборочные площади озимого рапса по республике 32 тыс. гектаров, это в 2 раза больше прошлого года, в текущем году план сева свыше 60 тыс.га. Культура для республики новая и перспективная. Урожайность в полтора-два раза выше относительно ярового и за счет ранней уборки позволяет пополнить финансовые ресурсы на уборку», — дополнили в правительстве.