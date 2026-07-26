Как в Крыму экономить бензин в поездках

«Меньше скорость — меньше расход. Конечно, каждый определенный автомобиль имеет свои параметры, но в любом случае низкие обороты двигателя помогают экономить топливо», — сказал Цуркин.
Также экономнее расходовать топливо поможет отказ от резких ускорений и торможений во время движения, добавил он.
«И если вы сэкономите топливо и останется излишек, то, возможно, ваше место в очереди (на АЗС — ред.) сократится, и кто-то другой заправится, кому это нужнее», — заметил Цуркин.
По его словам, знающие водители уже делают именно так, так что помимо экономии бензина и стабилизации обстановки на автозаправочных станциях, эта мера вкупе с другими позволила снизить аварийность по стране, о чем свидетельствует статистика ГИБДД.
«Недавно я сам перемещался по трассе “Таврида”. Если обычно у нас от камеры до камеры все превышают, то сейчас едут положенные 100 км, экономя бензин», — рассказал он.