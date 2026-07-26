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Как в Крыму экономить бензин в поездках

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. Поездки по Крыму без превышения скорости помогут сэкономить бензин. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сказал глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолий Цуркин.

Источник: РИА "Новости"

«Меньше скорость — меньше расход. Конечно, каждый определенный автомобиль имеет свои параметры, но в любом случае низкие обороты двигателя помогают экономить топливо», — сказал Цуркин.

Также экономнее расходовать топливо поможет отказ от резких ускорений и торможений во время движения, добавил он.

«И если вы сэкономите топливо и останется излишек, то, возможно, ваше место в очереди (на АЗС — ред.) сократится, и кто-то другой заправится, кому это нужнее», — заметил Цуркин.

По его словам, знающие водители уже делают именно так, так что помимо экономии бензина и стабилизации обстановки на автозаправочных станциях, эта мера вкупе с другими позволила снизить аварийность по стране, о чем свидетельствует статистика ГИБДД.

«Недавно я сам перемещался по трассе “Таврида”. Если обычно у нас от камеры до камеры все превышают, то сейчас едут положенные 100 км, экономя бензин», — рассказал он.

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