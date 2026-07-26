Сбер поучаствовал в уборке урожая в хозяйстве «Богородицкое» Песчанокопского района

Михаил Шаповалов, руководитель АО «Богородицкое» («Песчанокопская аграрная группа»): «Со Сбером мы работаем уже много лет, это один из наших ключевых партнеров. Получаем финансирование на проведение полевых работ и закупку техники, в том числе по льготным программам поддержки. Ключевой прорыв в нашем взаимодействии случился, когда мы перешли на бланковые кредиты. Это был первый банк, который согласился перестроить схему кредитования, и даже первый такой проект у нас в области. Сбер полностью отказался от залога, у нас было поручительство руководителей — собственников бизнеса и годовой лимит. И эта схема заработала. В этот момент я почувствовал, словно у меня “выросли крылья”: всё считается совсем по-другому, скорость совсем другая, принятие решения совсем на другом уровне. И мы начали работать по новой схеме. Бланковые кредиты нам идеально подходили, поскольку у нас большая доля земли в собственности и с банком теперь все строится на доверии».