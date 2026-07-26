Сбер поучаствовал в уборке урожая в хозяйстве «Богородицкое» Песчанокопского района

В этом году хозяйство достигло рекордного урожая пшеницы — от 60 до 80 ц с га.
В разгар лета, когда воздух с каждым днём становится всё более знойным, по-настоящему горячая пора царит не на пляжах, а на бескрайних донских полях. Здесь во всю идёт уборочная кампания сельхозкультур, а комбайны работают практически без остановки. В самую южную точку региона — Песчанокопский район — отправилась команда Ростовского отделения Сбербанка во главе с управляющим Константином Бугримом. И не просто погостить, а вместе с механизаторами принять личное участие в уборке будущего хлеба.
Песчанокопский район традиционно входит в число ведущих производителей зерна Ростовской области. На сегодняшний день здесь уже убрано более 80% запланированных площадей. Константин Бугрим посетил хозяйство «Богородицкое», входящее в «Песчанокопскую аграрную группу». Он не ограничился деловой встречей: сел за штурвал комбайна и помог собрать несколько тонн зерна.
Несмотря на непростые погодные условия, хозяйство под руководством Михаила Шаповалова в этом году добилось рекордного результата — 72 центнера озимой пшеницы с гектара. Это почти вдвое выше прошлогоднего показателя и значительно превышает среднюю урожайность зерновых по району, которая составляет 54 ц с га.
Михаил Шаповалов, руководитель АО «Богородицкое» («Песчанокопская аграрная группа»): «Наше хозяйство входит в “Песчанокопскую аграрную группу”, общая площадь сельхозугодий — 30 тыс. га. Вот уже 25 лет мы с командой занимаемся здесь выращиванием разных сельскохозяйственных культур, в зависимости от конъюнктуры рынка. Основная культура, занимающая около 80% сбора — это озимая пшеница, также выращиваем горох, подсолнечник и масличные культуры».
Секретами высокого урожая и рентабельности Михаил Шаповалов поделился прямо в поле. По его словам, удерживать планку выше средней на протяжении последних лет помогает сочетание знаний и опыта, а также применение новейших технологий. Большую роль в успешно работающем бизнесе играет банковская поддержка. Банки помогают сельхозпроизводителям привлекать финансирование для проведения сезонных полевых работ, обновления парка техники и реализации инвестпроектов, а также внедрять современные технологии в управление хозяйством.
Михаил Шаповалов, руководитель АО «Богородицкое» («Песчанокопская аграрная группа»): «Со Сбером мы работаем уже много лет, это один из наших ключевых партнеров. Получаем финансирование на проведение полевых работ и закупку техники, в том числе по льготным программам поддержки. Ключевой прорыв в нашем взаимодействии случился, когда мы перешли на бланковые кредиты. Это был первый банк, который согласился перестроить схему кредитования, и даже первый такой проект у нас в области. Сбер полностью отказался от залога, у нас было поручительство руководителей — собственников бизнеса и годовой лимит. И эта схема заработала. В этот момент я почувствовал, словно у меня “выросли крылья”: всё считается совсем по-другому, скорость совсем другая, принятие решения совсем на другом уровне. И мы начали работать по новой схеме. Бланковые кредиты нам идеально подходили, поскольку у нас большая доля земли в собственности и с банком теперь все строится на доверии».
В Сбере убеждены: агропромышленный комплекс держится не только на топливе и удобрениях, но и на доверительном партнерстве. На начало июля кредитный портфель АПК в Ростовской области составил 48 млрд рублей, из которых 21 млрд рублей — льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты. Портфель краткосрочных кредитов с господдержкой по итогам первого полугодия вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Константин Бугрим, лично севший за штурвал комбайна, отметил, что такая вовлеченность — часть стратегии банка.
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка: "Мы поддерживаем наших клиентов и рублём, и личным участием. У Михаила в гостях я уже второй раз, и для меня большая честь приложить руку к уборке будущего хлеба. Рад отметить, что за эти два года хозяйство значительно выросло: как по урожайности, так и технологичности. В том числе и благодаря нашей поддержке. Мы в Сбере уже давно вышли за рамки классического кредитования. Для нас важно быть рядом с клиентами, понимать их ежедневную работу и те вызовы, с которыми они сталкиваются.
Сегодня сельскому хозяйству все активнее помогают технологии искусственного интеллекта. ИИ-агенты на базе ГигаЧат Бизнес способны анализировать многолетние данные и на их основе прогнозировать погодные условия для конкретных участков поля, оценивать риски, выявлять причины изменения урожайности, автоматизировать рутинные процессы и готовить регулярную аналитику. Это особенно актуально для наших главных житниц страны: Ростовской области, Ставрополья и Краснодарского края, которые в прошлом году столкнулись с климатическими вызовами. Для каждого предприятия сценарии использования искусственного интеллекта индивидуальны, поэтому мы адаптируем решения под задачи конкретного бизнеса".
Источник: пресс-служба Сбербанка.