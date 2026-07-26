В Перми осенью расширят зону платной парковки

С 1 сентября новые парковочные зоны вдоль проезжей части разместят на улице Героев Хасана (от ул. Соловьёва до ул. Чкалова), на улице Куйбышева (от ул. Соловьёва до ул. Чкалова) и на улице Чкалова (от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана).