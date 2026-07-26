В Перми осенью расширят зону платной парковки

Зону платной парковки расширят в Перми осенью, сообщают городские власти.
С 1 сентября новые парковочные зоны вдоль проезжей части разместят на улице Героев Хасана (от ул. Соловьёва до ул. Чкалова), на улице Куйбышева (от ул. Соловьёва до ул. Чкалова) и на улице Чкалова (от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана).
Также новые плоскостные парковки появятся на улице Чернышевского около дома № 32, на улице Героев Хасана у зданий №№ 9, 9А, 9Б и вдоль ТЦ «Семь пятниц» по улице Революции.
На улице Краснофлотской возле здания № 14А и Куйбышева, 53А организую перехватывающую плоскостную парковку.
Напомним, минимальная стоимость парковки автомобиля за час в Перми — 30 рублей. При этом есть разные тарифы, а также абонементы.