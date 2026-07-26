ФНС заблокирует счета за долг от 500 рублей

По данным эксперта, налоговая служба теперь может без суда арестовывать счета обычных граждан за мелкие долги по имущественным налогам. Под этот же удар попадают и личные карты индивидуальных предпринимателей. Такая мера применяется как инструмент воздействия даже при минимальной задолженности.