ФНС заблокирует счета за долг от 500 рублей

Федеральная налоговая служба начала блокировать счета и замораживать карты при долге от 500 рублей по итогам года или от 3 тысяч рублей по текущим требованиям.
Это решение может парализовать деятельность бизнеса, лишая компании возможности платить сотрудникам. Как рассказал в эфире радио РБК руководитель налоговой практики Егор Буракшаев, главным риском стала превентивная заморозка счетов в ходе проверок.
Инспекторы блокируют средства до вступления решения о доначислениях в силу. Если блокировка произошла на сумму долга, компания может пополнить счет на эту сумму и продолжить работу.
По данным эксперта, налоговая служба теперь может без суда арестовывать счета обычных граждан за мелкие долги по имущественным налогам. Под этот же удар попадают и личные карты индивидуальных предпринимателей. Такая мера применяется как инструмент воздействия даже при минимальной задолженности.
При возникновении блокировки бизнесу рекомендуется оперативно погасить задолженность для разблокировки средств, так как ФНС использует заморозку активов до решения суда.
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