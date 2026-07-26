В Красноярском крае построят 34 модульные гостиницы

Восемь предпринимателей уже получили 63,6 млн рублей на строительство 34 объектов. Ещё 5,3 млн рублей выделили на новый конкурс, заявки на который принимают до 26 июля. Господдержка позволяет компенсировать расходы на покупку, доставку и монтаж модулей, подключение к сетям и установку инженерного оборудования.