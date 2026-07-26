В Красноярском крае построят 34 модульные гостиницы

В Красноярском крае появятся новые модульные гостиницы. В этом году на развитие таких объектов направили почти 69 млн рублей.
Восемь предпринимателей уже получили 63,6 млн рублей на строительство 34 объектов. Ещё 5,3 млн рублей выделили на новый конкурс, заявки на который принимают до 26 июля. Господдержка позволяет компенсировать расходы на покупку, доставку и монтаж модулей, подключение к сетям и установку инженерного оборудования.
В 2025 году в регионе поддержали пять туристических проектов на сумму более 30 млн рублей. Новые номера появились на базах отдыха в Дивногорске и Большемуртинско-Сухобузимском округе.
Ранее мы рассказывали о том, что за 72 млн рублей построят новый визит-центр «Красноярских Столбов».