Дорогу к трем социальным объектам полностью обновили в Выксунском округе

В Верхней Верее насчитывается около 500 домов, здесь живут более 1,1 тысячи человек. Кроме социальных учреждений, дорога ведет к одной из главных достопримечательностей села — церкви Сергия Радонежского, построенной в 1894 году и восстановленной после пожара 2010 года.