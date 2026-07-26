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Военкомы трех областей ознакомились с ходом уборочной

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Военные комиссары трех областей выехали в поля для того, чтобы ознакомиться с ходом уборочной кампании, сообщили в воскресенье в Минобороны Беларуси.

Источник: telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Военкомы Витебской, Гродненской и Минской областей сегодня посещают сельскохозяйственные предприятия региона.

«Офицеры общаются с руководителями и тружениками хозяйств, наблюдают за ходом уборочной в полях и порядком хранения собранного урожая на предприятиях агропромышленного комплекса», — рассказали в Минобороны.

Военкомы также проверили условия содержания военнослужащих, которые прибыли на помощь аграриям.

В ведомстве уточнили, что военные комиссары реализуют поручение президента Беларуси и задачи, поставленные в этой связи министром обороны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе селекторного совещания на текущей неделе поручил отправлять недобросовестных аграриев в войска. В свою очередь министр обороны республики Виктор Хренин по итогам совещания сообщил, что для выполнения поручения президента уже задействованы военкомы в регионах. В ближайшее время они проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах.

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой во время рабочей поездки в Осиповичский район уточнил, что военные сборы для отправленных в войска недобросовестных работников будут длиться два-три месяца.

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