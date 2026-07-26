Военкомы трех областей ознакомились с ходом уборочной

Военкомы Витебской, Гродненской и Минской областей сегодня посещают сельскохозяйственные предприятия региона.
«Офицеры общаются с руководителями и тружениками хозяйств, наблюдают за ходом уборочной в полях и порядком хранения собранного урожая на предприятиях агропромышленного комплекса», — рассказали в Минобороны.
Военкомы также проверили условия содержания военнослужащих, которые прибыли на помощь аграриям.
В ведомстве уточнили, что военные комиссары реализуют поручение президента Беларуси и задачи, поставленные в этой связи министром обороны.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе селекторного совещания на текущей неделе поручил отправлять недобросовестных аграриев в войска. В свою очередь министр обороны республики Виктор Хренин по итогам совещания сообщил, что для выполнения поручения президента уже задействованы военкомы в регионах. В ближайшее время они проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах.
Глава Администрации президента Дмитрий Крутой во время рабочей поездки в Осиповичский район уточнил, что военные сборы для отправленных в войска недобросовестных работников будут длиться два-три месяца.