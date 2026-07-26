Военкомы трех областей ознакомились с ходом уборочной

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе селекторного совещания на текущей неделе поручил отправлять недобросовестных аграриев в войска. В свою очередь министр обороны республики Виктор Хренин по итогам совещания сообщил, что для выполнения поручения президента уже задействованы военкомы в регионах. В ближайшее время они проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах.