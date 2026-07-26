Путин назвал оправданным направление многих ресурсов на военную операцию

Россия направляет значительные ресурсы на достижение целей военной операции на Украине, однако планы по развитию Военно-морского флота будут реализованы, заявил президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ в Петербурге, передает ТАСС.
«Мы сейчас вынуждены много ресурсов направлять, и это оправданно, на обеспечение успеха и достижения целей специальной военной операции, но планы по развитию флота и дальней, и ближней морской зоны — они есть и они, безусловно, будут реализованы», — заявил он.
В июле Морская коллегия рассмотрела проект основ государственной политики в области военно-морской деятельности до 2050 года. Среди приоритетов — модернизация ядерных и неядерных сил ВМФ и развитие морских беспилотных комплексов.
В 2026 году в состав флота должна войти многоцелевая атомная подлодка «Пермь». Она станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон».
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