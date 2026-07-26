Путин назвал оправданным направление многих ресурсов на военную операцию

«Мы сейчас вынуждены много ресурсов направлять, и это оправданно, на обеспечение успеха и достижения целей специальной военной операции, но планы по развитию флота и дальней, и ближней морской зоны — они есть и они, безусловно, будут реализованы», — заявил он.