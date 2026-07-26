«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

По словам главы российского холдинга Алексея Миллера, в 2025 году «Газпром» стал крупнейшим экспортером газа в Китай и увеличил поставки на четверть в сравнении год к году. В июне стало известно, что «Газпром» запустит поставки в Китай по новому маршруту в 2027 году.