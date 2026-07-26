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Где купить топливо в Севастополе в понедельник

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник бензин будет в свободной продаже и по QR-кодам. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Завтра продажа трех видов топлива на АЗС будет свободной: ДТ NP (40 литров), АИ-95 NP (20 литров), АИ-100 (40 литров)», — написал Развожаев в своем канале в МАКС.

По QR-кодам будут доступны также три вида топлива АИ-92 (20 литров), АИ-95 (20 литров), пропан-бутан (40 литров).

«Рассылка QR-кодов начнется с 22:00. Заправить в канистры можно любой вид топлива, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. Заправить в канистру можно будет только если вы придете с оригиналом свидетельства о регистрации транспортного средства, номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак, и часть долить в канистру», — проинформировал Равожаев.

Лимит 40 литров завтра будет действовать на 5 АЗС:

— Верхнесадовое.

— Орлиное.

— Гончарное.

— Таврида-1.

— Таврида-2.

«Заправка пропан-бутаном будет происходить только баллонов с актуальным сроком эксплуатации, уточнил губернатор. Заправка пропан-бутаном автомобилей производиться не будет. QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд. Лимит до 40 литров», — разъяснил глава региона.

Заправить газ в баллоны можно будет завтра на двух АЗС на Городском шоссе, 15 и в Верхнесадовом.

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