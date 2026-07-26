Где купить топливо в Севастополе в понедельник

«Завтра продажа трех видов топлива на АЗС будет свободной: ДТ NP (40 литров), АИ-95 NP (20 литров), АИ-100 (40 литров)», — написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По QR-кодам будут доступны также три вида топлива АИ-92 (20 литров), АИ-95 (20 литров), пропан-бутан (40 литров).
«Рассылка QR-кодов начнется с 22:00. Заправить в канистры можно любой вид топлива, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. Заправить в канистру можно будет только если вы придете с оригиналом свидетельства о регистрации транспортного средства, номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак, и часть долить в канистру», — проинформировал Равожаев.
Лимит 40 литров завтра будет действовать на 5 АЗС:
— Верхнесадовое.
— Орлиное.
— Гончарное.
— Таврида-1.
— Таврида-2.
«Заправка пропан-бутаном будет происходить только баллонов с актуальным сроком эксплуатации, уточнил губернатор. Заправка пропан-бутаном автомобилей производиться не будет. QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд. Лимит до 40 литров», — разъяснил глава региона.
Заправить газ в баллоны можно будет завтра на двух АЗС на Городском шоссе, 15 и в Верхнесадовом.