Инвестор Шостак допустил снятие санкций США с нефти из России

Инвестор указал, что новый виток эскалации конфликта США с Ираном вновь обнажил глубокую энергозависимость большинства импортеров ближневосточной нефти, которые за краткий период перемирия в вопросе поставок энергоносителей «смогли всего лишь перевести дух и удовлетворить жажду, но не более того». Исключение в этой ситуации составляет лишь Китай, который смог частично пополнить свои нефтяные запасы. «В настоящий момент наблюдаем усилившиеся закупки российской нефти со стороны Китая, рекордные после марта этого года. Отчасти это связано с затянувшимся конфликтом и желанием нарастить не только операционный запас нефти, но и стратегический резерв», — добавил Шостак.