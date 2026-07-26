Инвестор Шостак допустил снятие санкций США с нефти из России

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Соединенные Штаты для стабилизации цен на топливо в стране перед промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре могут вновь прибегнуть к смягчению санкций в отношении российской нефти. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
«Предположу, что администрация США, смоделировав динамику поставок, в какой-то момент сочтет выгодным, исключительно в целях стабилизации в конечном итоге собственных домашних цен, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, вновь прибегнуть к временному снятию ограничений на поставки российской нефти», — сказал он. Шостак добавил, что «в контексте только что принятых европейских санкций, это будет, конечно, идти вразрез с интересами европейских союзников».
Инвестор указал, что новый виток эскалации конфликта США с Ираном вновь обнажил глубокую энергозависимость большинства импортеров ближневосточной нефти, которые за краткий период перемирия в вопросе поставок энергоносителей «смогли всего лишь перевести дух и удовлетворить жажду, но не более того». Исключение в этой ситуации составляет лишь Китай, который смог частично пополнить свои нефтяные запасы. «В настоящий момент наблюдаем усилившиеся закупки российской нефти со стороны Китая, рекордные после марта этого года. Отчасти это связано с затянувшимся конфликтом и желанием нарастить не только операционный запас нефти, но и стратегический резерв», — добавил Шостак.
Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, находящимся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. 24 июля стороны прекратили обмен ударами.
Американо-иранский конфликт и нефть.
Минфин США 12 марта снял санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до этой даты, несколько месяцев продлевая смягчение рестрикций. Срок действия последней генеральной лицензии США, выводящей из-под санкций поставки нефти из РФ, истек 17 июня.
Согласно данным национальной автомобильной ассоциации (AAA), на начало нового витка эскалации в начале июня 2026 года цена галлона (3,79 л) бензина в США составляла порядка $3,8. В настоящее время стоимость топлива поднялась до $4,11. Максимальная цена за бензин в США в 2026 году была зафиксирована в конце мая, когда средняя стоимость одного галлона бензина в США достигла отметки в $4,56.