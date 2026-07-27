Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 27 июля после выходных

Национальным банком изменены курсы валют на 27 июля, понедельник. Так, после выходных стали ниже курс доллара и курс евро, а курс российского рубля увелчился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге на понедельник, 27 июля, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8805 белорусского рубля, 1 евро — 3,2808 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6866 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 24 июля, субботу, 25 июля, и воскресенье, 26 июля, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля в понедельник, 27 июля, увеличился. Сильнее в сторону уменьшения изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0048 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0120 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0012 белрубля.
Тем временем Белстат назвал регион Беларуси со средней зарплатой 4054 рубля при 3104 в стране.