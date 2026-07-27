Стало известно, сколько автомобилистов сталкиваются со стрессом в поездках

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Во время поездок 72% опрошенных автомобилистов сталкиваются со стрессом. Из них у 54% водителей возникает волнение лишь в отдельных случаях или зависит от условий конкретной поездки, а 18% испытывают его часто или почти всегда. Об этом свидетельствуют данные исследования страховой компании «Сберстрахование» и финансовый маркетплейса «Сравни» (есть у ТАСС).
«72% автомобилистов сталкиваются со стрессом во время поездок. При этом чаще всего он проявляется ситуативно: у 54% волнение возникает лишь в отдельных случаях или зависит от условий конкретной поездки, тогда как 18% испытывают его часто или почти всегда», — говорится в материалах.
Эксперты выяснили, что главными причинами волнения водителей оказались поездки по незнакомым маршрутам, а также агрессивные или непредсказуемые маневры других участников движения — такие варианты выбрали по 18% респондентов. Еще 12% испытывают напряжение в пробках и плотном городском потоке, столько же — во время дальних поездок по трассе. При этом плохая погода и ограниченная видимость становятся причиной волнения для 9% водителей. В узких дворах, во время парковки, рядом с пешеходными переходами или велосипедистами, а также в ситуациях, когда приходится спешить за рулем, испытывают стресс по 6% опрошенных автомобилистов.
«Чтобы чувствовать себя увереннее за рулем, россияне применяют разные практические меры. Так, 17% респондентов заранее планируют маршрут и рассчитывают время пути. Еще 13% обращают внимание на комфорт в салоне автомобиля — например, поддерживают удобную температуру и порядок. По 8% респондентов отметили регулярное техническое обслуживание, проверку состояния машины перед поездкой, использование навигатора и наличие современных систем безопасности», — говорится в материалах.
При этом в исследовании отмечается, что за последние три года 58% автомобилистов, принявших участие в исследовании, хотя бы раз сталкивались с непредвиденными ситуациями на дороге, в 13% случаев, это были легкие ДТП без пострадавших. Однако по 8% водителей сообщили об авариях с серьезными повреждениями автомобиля и нарушениях ПДД, приведших к штрафам. Еще по 4% опрошенных сталкивались с поломками в пути, повреждением автомобиля из-за падения веток и иных объектов, противоправными действиями третьих лиц или ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. С иными происшествиями столкнулись 13% опрошенных.
Исследование проводилось в июне 2026 года. Количество респондентов составляет 1,5 тыс. человек.