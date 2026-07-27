Стало известно, сколько автомобилистов сталкиваются со стрессом в поездках

При этом в исследовании отмечается, что за последние три года 58% автомобилистов, принявших участие в исследовании, хотя бы раз сталкивались с непредвиденными ситуациями на дороге, в 13% случаев, это были легкие ДТП без пострадавших. Однако по 8% водителей сообщили об авариях с серьезными повреждениями автомобиля и нарушениях ПДД, приведших к штрафам. Еще по 4% опрошенных сталкивались с поломками в пути, повреждением автомобиля из-за падения веток и иных объектов, противоправными действиями третьих лиц или ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. С иными происшествиями столкнулись 13% опрошенных.