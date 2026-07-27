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Цены на нефть падают после приостановки ударов США по Ирану

Биржевая стоимость нефти снижается после приостановки ударов США по Ирану, передает Bloomberg.

Биржевая стоимость нефти снижается после приостановки ударов США по Ирану, передает Bloomberg.

В начале торговой сессии цена на нефть марки Brent сначала упала примерно до $91 за баррель, а затем продолжила снижение до $86,8 за баррель (-6%). Стоимость нефти марки WTI опустилась ниже $84 за баррель. Цена на европейский природный газ снизилась на 7,8%, до €58,7.

24 июля США впервые за 13 дней не наносили удары по Ирану. По информации Axios, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился не наносить удары через несколько часов после того, как в Тегеран прибыла делегация из Омана. Источники издания добавили, что Оман и Иран близки к сделке по возобновлению работы Ормузского пролива.

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