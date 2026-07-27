Цены на нефть падают после приостановки ударов США по Ирану

24 июля США впервые за 13 дней не наносили удары по Ирану. По информации Axios, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился не наносить удары через несколько часов после того, как в Тегеран прибыла делегация из Омана. Источники издания добавили, что Оман и Иран близки к сделке по возобновлению работы Ормузского пролива.