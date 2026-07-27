Чекунков заявил, что ТТК обеспечит рост перевозок независимо от геополитики

«Следующий этап — формирование Трансарктического транспортного коридора, объединяющего Севморпуть, реки, железнодорожную инфраструктуру, морские порты и крупнейшие инвестиционные проекты Арктики и Дальнего Востока в единую транспортную систему. Это позволит обеспечить устойчивую работу маршрута, повысить его конкурентоспособность и создать основу для долгосрочного роста международных перевозок независимо от геополитической конъюнктуры», — сказал он.