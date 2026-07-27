Чекунков заявил, что ТТК обеспечит рост перевозок независимо от геополитики

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Формирование Трансарктического транспортного коридора (ТТК) позволит создать основу для долгосрочного роста международных перевозок независимо от геополитической конъюнктуры. Об этом ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«Следующий этап — формирование Трансарктического транспортного коридора, объединяющего Севморпуть, реки, железнодорожную инфраструктуру, морские порты и крупнейшие инвестиционные проекты Арктики и Дальнего Востока в единую транспортную систему. Это позволит обеспечить устойчивую работу маршрута, повысить его конкурентоспособность и создать основу для долгосрочного роста международных перевозок независимо от геополитической конъюнктуры», — сказал он.
По словам Чекункова, повышению экономической эффективности и безопасности СМП уже способствует реализация проектов комплексного плана развития маршрута. В частности, строятся ледоколы, аварийно-спасательный и грузовой флот ледового класса.
Одновременно развивается портовая инфраструктура, расширяется космическая группировка, совершенствуются системы навигационного и гидрометеорологического обеспечения Севморпути.