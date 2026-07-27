Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чекунков заявил, что ТТК обеспечит рост перевозок независимо от геополитики

По словам главы Минвостокразвития, повышению экономической эффективности и безопасности Северного морского пути уже способствует реализация проектов комплексного плана развития маршрута.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Формирование Трансарктического транспортного коридора (ТТК) позволит создать основу для долгосрочного роста международных перевозок независимо от геополитической конъюнктуры. Об этом ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Следующий этап — формирование Трансарктического транспортного коридора, объединяющего Севморпуть, реки, железнодорожную инфраструктуру, морские порты и крупнейшие инвестиционные проекты Арктики и Дальнего Востока в единую транспортную систему. Это позволит обеспечить устойчивую работу маршрута, повысить его конкурентоспособность и создать основу для долгосрочного роста международных перевозок независимо от геополитической конъюнктуры», — сказал он.

По словам Чекункова, повышению экономической эффективности и безопасности СМП уже способствует реализация проектов комплексного плана развития маршрута. В частности, строятся ледоколы, аварийно-спасательный и грузовой флот ледового класса.

Одновременно развивается портовая инфраструктура, расширяется космическая группировка, совершенствуются системы навигационного и гидрометеорологического обеспечения Севморпути.

Узнать больше по теме
Северный морской путь: арктический коридор будущего
Этот уникальный морской маршрут вдоль арктических побережий России привлекает внимание исследователей, бизнеса и политиков. Северный морской путь считается кратчайшей дорогой между Европой и Азией и постепенно превращается в глобальную транспортную артерию XXI века.
Читать дальше