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Россиян ждет индексация выплат с 1 августа: какие категории граждан получат прибавку

Правовед Виноградов: пенсии вырастут у работающих пенсионеров с 1 августа.

Источник: Комсомольская правда

С 1 августа пенсии проиндексируют для работающих пенсионеров и отдельных категорий граждан. Об этом напомнил правовед Вадим Виноградов для агентства «Прайм».

Он отметил, что пересчет происходит без заявлений и зависит от типа пенсии и персональных условий.

Размер прибавки к страховой пенсии для работающих пенсионеров зависит от уплаченных взносов и не превысит 470,28 рубля. Для владельцев накопительной пенсии рост составит от 17,3 до 19,3% — конкретная цифра определяется происхождением накоплений.

Прибавку получат также 80-летние пенсионеры и те, кому впервые установили I группу инвалидности — их фиксированная часть удвоится. Кроме того, с 1 августа пересмотрят доплаты для бывших пилотов и шахтеров.

Напомним, что выплата пенсионных средств в августе 2026 года пройдет в период с 3 по 25 августа. Конкретный день доставки определяется графиком работы территориального органа Соцфонда.