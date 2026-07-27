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«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

Поставки идут по газопроводу «Сила Сибири».

Источник: Комсомольская правда

Исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» обновлён 25 июля. Об этом информировала пресс-служба «Газпрома».

«“Газпром” обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу “Сила Сибири”. Новый рекорд — третий с начала этого года — установлен 25 июля», — сказано в релизе, который распространила компания.

Тем временем речь идёт уже о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» — это масштабный стратегический проект по доставке российского газа из месторождений Западной Сибири в Китай. Чем проект будет выгоден России, читайте здесь на KP.RU.

Ранее «Газпром нефть» раскрыла производственные итоги 2025 года, зафиксировав исторические рекорды по добыче углеводородов и выпуску нефтепродуктов.

Также стало известно, что «Газпром нефть» включится в крупнейшие стройки транспортной инфраструктуры России.