Эксперт Коложвари спрогнозировал гонку ставок по вкладам из-за цифрового рубля

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Внедрение цифрового рубля в России приведет к оттоку денежных ресурсов у банков, что может спровоцировать борьбу за средства клиентов между игроками сектора. Таким прогнозом с ТАСС поделился руководитель Высшей школы бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.
«Как минимум 20% наличной денежной массы должно быть заменено на цифровую. У банков сократится количество ресурсов на счетах до востребования, поэтому за них будут бороться, увеличивать ставки по вкладам, делать разные улучшения в обслуживании», — считает эксперт.
В то же время банковскому сектору удалось добиться возможности обслуживать операции населения с цифровым рублем через онлайн-приложения, добавил собеседник агентства. В первоначальных сценариях внедрения валюты такое участие банков не предполагалось. В перспективе, оценивает эксперт, роль банка как посредника в операциях с цифровым рублем может вовсе сократиться, и все расчеты будут осуществляться напрямую через Центробанк. Это связано в том числе с тем, что безналичные расчеты требуют времени, тогда как оборот цифровой валюты будет мгновенным.
Цифровой рубль — это дополнительная, третья форма национальной валюты наряду с наличной и безналичной формами. Технически каждый такой рубль представляет собой уникальный цифровой код, который хранится в виде записей на электронных кошельках клиентов. Сами эти кошельки, в свою очередь, хранятся на платформе цифрового рубля — специальной инфраструктуре, которую создал Центробанк. Внедрение его начнется с 1 сентября и будет поэтапным: сначала обслуживать клиентов с использованием цифрового рубля будет 21 банк, до сентября 2028 года присоединиться к этому должны все банки.