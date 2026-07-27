Эксперт Коложвари спрогнозировал гонку ставок по вкладам из-за цифрового рубля

В то же время банковскому сектору удалось добиться возможности обслуживать операции населения с цифровым рублем через онлайн-приложения, добавил собеседник агентства. В первоначальных сценариях внедрения валюты такое участие банков не предполагалось. В перспективе, оценивает эксперт, роль банка как посредника в операциях с цифровым рублем может вовсе сократиться, и все расчеты будут осуществляться напрямую через Центробанк. Это связано в том числе с тем, что безналичные расчеты требуют времени, тогда как оборот цифровой валюты будет мгновенным.