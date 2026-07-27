В Иркутске с управляющей компании взыскали 444 тысячи за вред здоровью

Долг в 444 тысячи рублей накопился из-за невыплаты компенсации морального вреда в 300 тысяч и утраченного заработка в 144 тысячи. 52-летнему гражданину, здоровью которого был причинен вред по вине компании. Несмотря на уведомление и установленный срок для добровольного погашения, организация не спешила исполнять решение суда.