В Иркутске с управляющей компании взыскали 444 тысячи за вред здоровью

В Иркутске судебные приставы заставили некоммерческую организацию, управляющую жилым фондом, расплатиться с пострадавшим мужчиной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Долг в 444 тысячи рублей накопился из-за невыплаты компенсации морального вреда в 300 тысяч и утраченного заработка в 144 тысячи. 52-летнему гражданину, здоровью которого был причинен вред по вине компании. Несмотря на уведомление и установленный срок для добровольного погашения, организация не спешила исполнять решение суда.
Тогда пристав наложил арест на расчетный счет должника. Осознав, что блокировка счетов парализует текущую деятельность, руководство компании оперативно перечислило всю сумму, включая исполнительский сбор. После полного погашения задолженности исполнительное производство было официально закрыто.