Цена на нефть марки Brent резко снизилась

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в октябре упала на 5,24 процента и достигла 86,8 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Такая информация приводится по состоянию на 01:05 мск. Резкое падение цены на нефть наблюдается на фоне приостановки ударов США по Ирану.
В свою очередь, стоимость фьючерсов на сырье марки WTI (по данным на 01:11) снизилась на 0,5 процента и составила 84,7 доллара за баррель.
Напомним, 23 июля сообщалось, что нефть Brent с поставкой в сентябре торговалась по цене выше 100 долларов. Такого значения стоимость сырья не достигала с 26 мая.
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