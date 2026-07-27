Кредит «Нецелевой» под залог недвижимости от АТБ

Кредит может быть использован клиентом в соответствии с целевым назначением, предусмотренным договором потребительского кредита, в том числе для консолидации задолженности и оптимизации графика платежей по другим кредитам: потребительским/автокредитам/кредитным картам/ипотечным и залоговым кредитам (за исключением рефинансирования задолженности по договорам потребительского кредита между Банком и клиентом по тарифному плану «Микро-лайт»), а также на любые потребительские цели (не связанные с осуществлением предпринимательской деятельностью) по выбору заемщика.