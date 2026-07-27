Кредит «Нецелевой» под залог недвижимости от АТБ

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) предлагает своим клиентам универсальный инструмент для решения любых запросов: «Нецелевой» кредит под залог недвижимости, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Особенности продукта:
1. кредитование на срок до 20 лет;
2. сумма кредита до 30 миллионов рублей;
3. расширенный перечень объектов недвижимости для передачи в залог — квартиры, жилые дома, апартаменты, таунхаусы, нежилые помещения, соответствующие требованиям, установленным тарифным планом «Нецелевой»;
4. конкурентный уровень процентных ставок;
5. рассматриваются любые виды дохода при условии их подтверждения;
6. гибкость и индивидуальный подход к каждому клиенту;
7. широкая география предложения — от Дальнего Востока до европейской части страны;
8. возможность рефинансировать залоговый кредит другого банка.
Кредит может быть использован клиентом в соответствии с целевым назначением, предусмотренным договором потребительского кредита, в том числе для консолидации задолженности и оптимизации графика платежей по другим кредитам: потребительским/автокредитам/кредитным картам/ипотечным и залоговым кредитам (за исключением рефинансирования задолженности по договорам потребительского кредита между Банком и клиентом по тарифному плану «Микро-лайт»), а также на любые потребительские цели (не связанные с осуществлением предпринимательской деятельностью) по выбору заемщика.
Если объект недвижимости уже находится в залоге у другого банка, то с помощью кредита «Нецелевой» от АТБ можно рефинансировать такую задолженность по привлекательной ставке на длительный срок. Количество рефинансируемых кредитов не ограничено, при хорошей кредитной истории банк может предоставить клиенту дополнительную сумму сверх имеющейся задолженности на собственные нужды клиента.
Также «Нецелевой» кредит подойдет для приобретения недвижимости, автотранспорта и решения иных задач клиента.
Особенностью АТБ на рынке кредитных услуг является индивидуальный подход к каждому клиенту: банк рассматривает различные виды подтверждения дохода и типы недвижимости и делает каждому заемщику предложение, подходящее именно ему.
Важно, что недвижимость остается в собственности клиента, он может использовать ее по своему усмотрению.
Оставить заявку на «Нецелевой» кредит АТБ под залог недвижимости можно на сайте. Сотрудники банка рассчитают условия под конкретную ситуацию.
Получить более подробную информацию об условиях можно в чате мобильного приложения АТБ банк (для клиентов банка), в отделениях банка или по телефону 8−800−775−88−88 (звонок по России бесплатный).
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте банка: www.atb.su/kredit/ipoteka/kalkulyator/netselevoy/.
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