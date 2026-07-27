Стало известно, сколько россияне потратили на подержанные машины в I полугодии

Больше всего денег по-прежнему тратится на подержанные машины европейских марок — 192,1 млрд рублей в июне. Поскольку это всего лишь на 1% больше, чем год назад, то их доля в структуре затрат снизилась с 36,6% до 32,5%. Этот же процесс затронул автомобили с пробегом российских (доля сократилась с 9% до 8,7%) и американских (с 5,2% до 4,6%) брендов. Если на покупку первых в июне потратили 51,2 млрд рублей (+9% к июню 2025 года), то на вторых — 27,1 млрд рублей (+1%).