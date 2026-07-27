Стало известно, сколько россияне потратили на подержанные машины в I полугодии

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Россияне в I полугодии 2026 года потратили на подержанные авто 3,4 трлн рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. Об этом сообщается в совместном исследовании компании «Газпромбанк автолизинг» и аналитического агентства «Автостат» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
Согласно результатам исследования, в начале лета жители РФ купили 507,7 тыс. подержанных машин, потратив на них 590,7 млрд рублей. Это на 1% меньше, чем месяцем ранее (в мае 2026 года — 595,3 млрд рублей), но на 13% больше, чем год назад (в июне 2025 года — 521 млрд рублей). Что касается I полугодия, то за этот период финансовая емкость вторичного рынка достигла 3,4 трлн рублей. И это на 13% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Снизились затраты на покупку автомобилей в возрасте до пяти лет. В июне на них было потрачено 144,6 млрд рублей, что на 8% меньше, чем в том же месяце 2025 года. Как следствие, доля «свежих» машин в структуре финансовой емкости сократилась — с 30,1% (в июне 2026 года) до 24,5% (в июне 2025 года).
На покупку автомобилей возрастом от 5 до 9 лет в начале лета ушло 206 млрд рублей — на 27% больше, чем год назад. При этом их доля за год заметно выросла — с 31,1% до 34,9%. Доля «старых» машин (от 10 лет и старше) тоже увеличилась — с прошлогодних 38,8% до нынешних 40,6%. На них было потрачено 240,1 млрд рублей (+19% к июню 2025-го).
По объемам продаж уверенно лидируют «старые» автомобили, которые в июне разошлись тиражом в 350,5 тыс. единиц, составив 69% всего вторичного рынка. Оставшийся 31% поделили между собой машины возрастных категорий 5 — 9 лет (99,9 тыс. штук) и до 5 лет (57,3 тыс. штук).
Страна производства.
Сильнее других выросли затраты на покупку б/у «китайцев» (+76% до 58,6 млрд рублей), вследствие чего их доля в финансовой емкости увеличилась с 6,4% (в июне 2025 года) до 9,9% (в июне 2026 года). Вырос этот показатель и у «японцев» — с 27,8% до 31,2%. В июне они обошлись в 184,4 млрд рублей — на 27% больше, чем годом ранее.
Больше всего денег по-прежнему тратится на подержанные машины европейских марок — 192,1 млрд рублей в июне. Поскольку это всего лишь на 1% больше, чем год назад, то их доля в структуре затрат снизилась с 36,6% до 32,5%. Этот же процесс затронул автомобили с пробегом российских (доля сократилась с 9% до 8,7%) и американских (с 5,2% до 4,6%) брендов. Если на покупку первых в июне потратили 51,2 млрд рублей (+9% к июню 2025 года), то на вторых — 27,1 млрд рублей (+1%).
В первый летний месяц уменьшились затраты только на покупку подержанных корейских автомобилей. Так, за месяц россияне потратили на них 75,9 млрд рублей — на 2% меньше, чем в июне 2025 года. В результате доля «корейцев» в структуре финансовой емкости за год снизилась на 2 п.п. — с 14,9% до 12,9%.