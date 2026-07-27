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Дожди не повлияли на урожай меда в Приморье

Погода благоприятствовала приморским пчеловодам во время первого липового медосбора.

Источник: Правительство Приморского края

По словам руководителя Агентства по развитию пчеловодства края Рамиля Еникеева, в этом году погода благоприятствовала пчеловодам, не было засухи.

«Климат меняется, сдвигаются сроки цветения наших медоносов, увеличивается средняя температура, появляются новые болезни. К сожалению, на один хороший год приходится два плохих. В этом сезоне липа очень хорошо выделяла нектар, считаю, что медосбор удался. При этом впереди еще около 50 суток активного медосбора на цветах», — сказал он.

Рамиль Еникеев отметил уникальность Дальневосточной пчелы, которая зарегистрирована в государственном реестре. По мнению эксперта, цена на мед будет зависеть от всего цикла и успеха медосбора за весь сезон: «Этот год не рекордный, но по сравнению с прошлым, когда липа практически не выделяла нектар на территории края, — значительно лучше».

Жители и гости края могут попробовать и приобрести свежий липовый мед на Празднике первого меда в Уссурийске 1 августа и фестивале «Анучино — медовое раздолье» 22 августа в Анучино, а также в Доме приморского меда во Владивостоке.