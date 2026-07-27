Дожди не повлияли на урожай меда в Приморье

Рамиль Еникеев отметил уникальность Дальневосточной пчелы, которая зарегистрирована в государственном реестре. По мнению эксперта, цена на мед будет зависеть от всего цикла и успеха медосбора за весь сезон: «Этот год не рекордный, но по сравнению с прошлым, когда липа практически не выделяла нектар на территории края, — значительно лучше».